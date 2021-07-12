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На востоке Китая обрушилась гостиница

12.07.2021 15:35 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу произошло обрушение части гостиницы Four Seasons Kaiyuan, сообщает информационный ресурс Sina.

Сейчас известно о восьми спасенных: один из них скончался, четверо госпитализированы. Десять человек считаются пропавшими без вести.

Спасательные работы продолжаются, выясняется причина обрушения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас известно о восьми спасенных: один из них скончался, четверо госпитализированы. Десять человек считаются пропавшими без вести.
 
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