ЕС выделит Литве 10 млн на содержание мигрантов

Источник материала: БT

Вот такой комментарий от молодого человека, чье возвращение на родину стало спусковым крючком для раскручивания новой спирали фарса и для "невероятных", и для наших западных соседей, которые, получив симметричный ответ от нас, теперь пытаются кричать уже о миграционном вбросе со стороны Беларуси. Конечно же, монетизировать потоки людей, бегущих от войн, развязанных тем же Западом.

Литве выделят 10 млн евро на содержание мигрантов

Речь, собственно о Литве. Ей помощь пообещали. Правда, не ту, что хотелось. Просили 40 миллионов евро на строительство стены. Получат заборчик из рябицы и "собеседования с мигрантами в целях сбора информации". Ну и Вильнюс, а вернее сами бегущие от войн в благополучную Европу, ожидают еще 10 миллионов на содержание мигрантов. Для справки - с начала года в стране задержано более 1 600 нелегалов из стран Азии и Африки.





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