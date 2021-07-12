Оппозиция спровоцировала драку в грузинском парламенте

Источник материала: БT

Листая информационные ленты, отчетливо понимаешь: мир сходит с ума. Точнее, мир целенаправленно сводят с ума. Во многих странах пытаются уничтожить ценности, культуру, традиции, духовность и навязывают совершенно чуждые и неприемлемые нравы и убеждения. Все под соусом "европейских ценностей" и "демократии по-европейски". К примеру, Грузия. Там идет гей-война. Ожесточенные столкновения перекинулись с улиц в парламент и мэрию Тбилиси.

Оппозиционные депутаты попытались провести в парламент дружественных им журналистов, а потом попытались блокировать доступ к трибуне. Вспыхнувшую драку транслировали в прямом эфире основные грузинские телеканалы. Агрессивных депутатов удалось нейтрализовать.

Оппозиционеры пытались прорваться в мэрию Тбилиси

Это уже мэрия Тбилиси. Сюда пытался прорваться с группой поддержки владелец телеканала, оператор которого погиб на днях. Здесь вторжение также было пресечено службой безопасности.

В Тбилиси продолжаются массовые акции протеста

Уже несколько дней в Грузии продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Глава правительства увольняться отказался, также он не намерен менять руководителя Службы госбезопасности. Суть конфликта в следующем: на минувшей неделе в Тбилиси активисты ряда партий не дали провести гей-парад. Они устроили погромы в нескольких партийных офисах, а также избили десятки журналистов. Один из пострадавших телеоператоров позднее скончался (обстоятельства его смерти выясняются). За срыв акции ЛГБТ западные дипломаты хором осудили грузинское правительство. Теперь же премьер-министру объявили войну и многочисленные общественные организации, финансируемые из-за рубежа. Сегодняшние вечерние акции протеста в Тбилиси проходят без эксцессов.





Читайте также:





