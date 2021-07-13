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В Боливии 34 человека погибли при падении автобуса с обрыва

13.07.2021 09:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии по меньшей мере 34 человека погибли, 10 получили травмы в результате падения автобуса с обрыва, сообщает телеканал Unitel.

По предварительным данным, авария произошла в районе Чатакила, в полутора часах езды от столицы Боливии Сукре. Автобус упал с высоты 150 м.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, авария произошла в районе Чатакила, в полутора часах езды от столицы Боливии Сукре. Автобус упал с высоты 150 м.
 
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