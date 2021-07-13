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МВД Грузии: телеоператор Лашкарава перед гибелью находился в состоянии сильного наркотического опьянения
13.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
МВД Грузии опубликовало съемку камер видеонаблюдения, которые свидетельствуют, что телеоператор Лашкарава перед гибелью находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Именно передозировка и рассматривается теперь в качестве наиболее вероятной причины смерти.
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МВД Грузии: телеоператор Лашкарава перед гибелью находился в состоянии сильного наркотического опьянения
МВД Грузии опубликовало съемку камер видеонаблюдения, которые свидетельствуют, что телеоператор Лашкарава перед гибелью находился в состоянии сильного...
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