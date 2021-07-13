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МВД Грузии: телеоператор Лашкарава перед гибелью находился в состоянии сильного наркотического опьянения

13.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

МВД Грузии опубликовало съемку камер видеонаблюдения, которые свидетельствуют, что телеоператор Лашкарава перед гибелью находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Именно передозировка и рассматривается теперь в качестве наиболее вероятной причины смерти.


  Протесты, вызванные гибелью оппозиционного журналиста, продолжаются.


До недавних пор оператора считали жертвой насилия гомофобов, которые на минувшей неделе устроили погром в Тбилиси и избили десятки журналистов. Накануне вечером в грузинской столице вновь прошел митинг - участники акции забросали яйцами штаб-квартиру правящей партии. 12 человек арестовано.



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МВД Грузии опубликовало съемку камер видеонаблюдения, которые свидетельствуют, что телеоператор Лашкарава перед гибелью находился в состоянии сильного...
 
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