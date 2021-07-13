Предотвращены два покушения на президента Венесуэлы

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Два покушения готовились на президента Венесуэлы - об этом заявил Николас Мадуро и раскрыл подробности. Одно из них предполагалось совершить 24 июня, второе - 5 июля во время парада по случаю Дня независимости. Для нападения заговорщики опять намеревались использовать дроны: такое покушение на Мадуро уже было предпринято три года назад. На днях задержан один из лидеров оппозиции - сподвижник того самого Гуайдо, которого Евросоюз и Соединенные Штаты признавали руководителем Венесуэлы, а потом свое признание после провала госпереворота отозвали.



Задержанный помощник Гуайдо обвиняется в измене Родине и терроризме.





Подробности обвинения не уточняются, но, очевидно, дело связано именно с покушениями на президента Венесуэлы.