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Тропический ливень обрушился на Лондон
13.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сильный дождь в Лондоне привел к подтоплениям. Дождевая канализация не справлялась - улицы нескольких районов британской столицы и станции метро были затоплены. Автобусы застревали в реках, в которые превратились городские улицы, машины глохли в бурлящих потоках. Движение общественного транспорта только к утру удалось восстановить.
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Сильный дождь в Лондоне привел к подтоплениям. Дождевая канализация не справлялась - улицы нескольких районов британской столицы и станции метро были затоплены....
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