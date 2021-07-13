Тропический ливень обрушился на Лондон

Источник материала: БT

Сильный дождь в Лондоне привел к подтоплениям. Дождевая канализация не справлялась - улицы нескольких районов британской столицы и станции метро были затоплены. Автобусы застревали в реках, в которые превратились городские улицы, машины глохли в бурлящих потоках. Движение общественного транспорта только к утру удалось восстановить.



