В Канаде рухнул башенный кран: есть жертвы

Источник материала: БT

В канадском городе Келоуна рухнул на жилые кварталы башенный кран. Разрушения оказались настолько масштабными, что власти пока не рискуют назвать даже приблизительное число жертв - сообщают о гибели "некоторого числа" горожан. Есть пострадавшие и пропавшие без вести. Эвакуированы четыре квартала Келоуны. Поисковые работы продолжаются: их приходится вести с крайней осторожностью, поскольку еще, как минимум, несколько зданий могут рухнуть в любой момент.



