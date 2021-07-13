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В Канаде рухнул башенный кран: есть жертвы

13.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT


В канадском городе Келоуна рухнул на жилые кварталы башенный кран. Разрушения оказались настолько масштабными, что власти пока не рискуют назвать даже приблизительное число жертв - сообщают о гибели "некоторого числа" горожан. Есть пострадавшие и пропавшие без вести. Эвакуированы четыре квартала Келоуны. Поисковые работы продолжаются: их приходится вести с крайней осторожностью, поскольку еще, как минимум, несколько зданий могут рухнуть в любой момент.

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В канадском городе Келоуна рухнул на жилые кварталы башенный кран. Разрушения оказались настолько масштабными, что власти пока не рискуют назвать даже...
 
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