|
Литовский министр иностранных дел обратился к ЕС с требованием ввести против Беларуси очередной пакет санкций
13.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНакануне литовский министр иностранных дел Ландсбергис обратился к Евросоюзу с требованием ввести против Беларуси очередной пакет санкций. По словам вильнюсского чиновника, "рестрикции должны быть секторальными": их следует ввести против "турагентств и авиакомпаний" - каких точно, Ландсбергис не сообщил, ссылаясь на отсутствие у него информации. Министр, однако, уверен, что именно эти структуры доставляют в Беларусь африканцев и азиатов, которых с начала года задержано в Литве уже почти 1 700 человек.
Еврокомиссия отказалась финансировать строительство на белорусско-литовской границе многосоткилометрового забора за 40 миллионов евро
Официальный Вильнюс все же получит 10 миллионов на содержание беженцев. Еще будет оказана помощь со стороны Европейского пограничного агентства: в Литву пришлют технику и специалистов по проведению опросов среди беженцев.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовский министр иностранных дел обратился к ЕС с требованием ввести против Беларуси очередной пакет санкций
Накануне литовский министр иностранных дел Ландсбергис обратился к Евросоюзу с требованием ввести против Беларуси очередной пакет санкций. По словам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)