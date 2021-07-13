Литовский министр иностранных дел обратился к ЕС с требованием ввести против Беларуси очередной пакет санкций

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Накануне литовский министр иностранных дел Ландсбергис обратился к Евросоюзу с требованием ввести против Беларуси очередной пакет санкций. По словам вильнюсского чиновника, "рестрикции должны быть секторальными": их следует ввести против "турагентств и авиакомпаний" - каких точно, Ландсбергис не сообщил, ссылаясь на отсутствие у него информации. Министр, однако, уверен, что именно эти структуры доставляют в Беларусь африканцев и азиатов, которых с начала года задержано в Литве уже почти 1 700 человек.





Еврокомиссия отказалась финансировать строительство на белорусско-литовской границе многосоткилометрового забора за 40 миллионов евро



Официальный Вильнюс все же получит 10 миллионов на содержание беженцев. Еще будет оказана помощь со стороны Европейского пограничного агентства: в Литву пришлют технику и специалистов по проведению опросов среди беженцев.







