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Верховный суд Польши готовится вынести вердикт о верховенстве права
13.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Верховный суд Польши сегодня должен вынести важный вердикт: какое право имеет верховенство на территории страны - европейское или национальное? Ожидается, что выбор будет сделан в пользу национального, что грозит еще более обострить взаимоотношения официальных Брюсселя и Варшавы.
Польша завершает судебную реформу, которую европейцы считают антидемократической
По мнению экспертов ЕС, приговоры перестанут быть независимыми, а выносить их будут под контролем и в пользу исполнительной власти. Это, полагают в Брюсселе, станет основой авторитаризма, который устанавливается в стране.
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Верховный суд Польши сегодня должен вынести важный вердикт: какое право имеет верховенство на территории страны - европейское или национальное? Ожидается, что...
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