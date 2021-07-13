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Верховный суд Польши готовится вынести вердикт о верховенстве права

13.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Верховный суд Польши сегодня должен вынести важный вердикт: какое право имеет верховенство на территории страны - европейское или национальное? Ожидается, что выбор будет сделан в пользу национального, что грозит еще более обострить взаимоотношения официальных Брюсселя и Варшавы. 

Польша завершает судебную реформу, которую европейцы считают антидемократической

По мнению экспертов ЕС, приговоры перестанут быть независимыми, а выносить их будут под контролем и в пользу исполнительной власти. Это, полагают в Брюсселе, станет основой авторитаризма, который устанавливается в стране.



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Верховный суд Польши сегодня должен вынести важный вердикт: какое право имеет верховенство на территории страны - европейское или национальное? Ожидается, что...
 
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