Верховный суд Польши готовится вынести вердикт о верховенстве права

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Верховный суд Польши сегодня должен вынести важный вердикт: какое право имеет верховенство на территории страны - европейское или национальное? Ожидается, что выбор будет сделан в пользу национального, что грозит еще более обострить взаимоотношения официальных Брюсселя и Варшавы.

Польша завершает судебную реформу, которую европейцы считают антидемократической

По мнению экспертов ЕС, приговоры перестанут быть независимыми, а выносить их будут под контролем и в пользу исполнительной власти. Это, полагают в Брюсселе, станет основой авторитаризма, который устанавливается в стране.



