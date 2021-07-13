Литва придумывает новые санкции против Беларуси

Источник материала: БT

Литва на крепком поводке своих хозяев. Литовский министр иностранных дел обратился к Евросоюзу с требованием ввести против Беларуси очередной пакет санкций. По словам вильнюсского чиновника, "они должны быть секторальными": против "турагентств и авиакомпаний", каких точно - не прозвучало. Министр уверяет, что именно эти структуры доставляют в Беларусь африканцев и азиатов, которых с начала года в Литве задержано уже почти 1 700 человек. Литовский сейм признал их "гибридными агрессорами". Т.е. беженцев, которые незаконно прибыли в Литву, будут считать "вероятными активными участниками гибридной атаки", которых надлежит депортировать на родину. За резолюцию проголосовали 56 депутатов, против - 2, воздержались - 24.

Еврокомиссия отказалась финансировать строительство на белорусско-литовской границе забора за 40 миллионов евро. Официальный Вильнюс получит лишь 10 миллионов на содержание своих "гибридных агрессоров". Таковы правила ЕС.

Вот и получается: на ту помощь, которую ожидала Литва от Евросоюза в улучшении охраны своей границы, рассчитывать не приходится - весьма показателен отказ ЕС в финансировании литовского забора. Зато Европа с удовольствием делает все, чтобы мигранты так и остались в Литве. Такая помощь, конечно, больше похожа на медвежью услугу. Хотя, по мнению литовского эксперта Гедрюса Грабаускаса, ничего удивительного, ведь Европа давно хотела утереть нос Литве за то, что она в свое время выступала против введения квот на прием нелегальных мигрантов.





Читайте также:

