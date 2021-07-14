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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Тайваня

14.07.2021 08:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в восточной части Тайваня, где отмечена повышенная сейсмическая активность. В настоящее время регион продолжают сотрясать остаточные подземные толчки различной силы, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное метеорологическое управление этого острова.

По его данным, эпицентр землетрясения находился на береговой линии в 5,1 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 5,9 км. В течение трех часов в том районе было зарегистрировано еще 24 подземных толчка магнитудой от 3,0 до 5,0. Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь, Илань, Наньтоу и целом ряде городов.

Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - "филиппинской" и "евразийской". Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.
 
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