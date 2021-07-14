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При протестах на Кубе погиб один человек

14.07.2021 08:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек умер в результате прошедших на Кубе беспорядков, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету кубинской компартии Granma. Также говорится о нескольких пострадавших среди стражей порядка.

"В ходе столкновения несколько граждан были задержаны, другие получили ранения, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Один из участников беспорядков, 36-летний гражданин Диубис Лауренсио Техеда, погиб. Он проживал в этом муниципалитете, ранее судим за воровство и хулиганство", - подчеркивает издание.

По информации газеты, столкновения полиции, сторонников и противников действующей власти произошли в муниципалитете Арройо-Наранхо к юго-востоку от Гаваны. Протестующих перехватили на пути к местному отделению полиции, они атаковали сотрудников правоохранительных органов и гражданских участников демонстраций камнями, палками и холодным оружием.

Также протестующие громили дома, жгли контейнеры и повредили линии электропередачи, сообщает издание.

В воскресенье впервые за многие годы многолюдные протесты прошли в десяти муниципалитетах Кубы. Судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.

Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем.
 
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