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Взрыв автобуса в Пакистане привел к гибели 12 человек

14.07.2021 15:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Хайбер-Пахтунхва /БЕЛТА - Associated Press of Pakistan/. В Пакистане автобус упал с обрыва и взорвался - девять граждан КНР и три гражданина Пакистана погибли, 40 человек пострадали.

Министерство иностранных дел страны подтвердило, что в автобусе в провинции Хайбер-Пахтунхва находились китайские и пакистанские рабочие, строящие плотину на ГЭС "Дасу" на реке Инд. МИД Пакистана находится в тесном контакте с посольством КНР для содействия.

"Правительство и народ Пакистана выражают искренние соболезнования семьям китайских и пакистанских рабочих, погибших в результате инцидента. Мы также молимся о скорейшем выздоровлении раненых", - говорится в обращении властей.-0-

 
 
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Министерство иностранных дел страны подтвердило, что в автобусе в провинции Хайбер-Пахтунхва находились китайские и пакистанские рабочие, строящие плотину на ГЭС...
 
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