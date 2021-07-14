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Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
14.07.2021 22:17 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").
"К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни", - проинформировали в РСК.-0-
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"К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни", - проинформировали в РСК.
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