Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

"К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни", - проинформировали в РСК.-0-