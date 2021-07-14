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Во Франции вспыхнули массовые протесты против введения новых ограничительных мер

14.07.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во Франции вспыхнули и массовые протесты против планов по введению в ресторанах и поездах санитарных пропусков о вакцинации или отрицательном тесте. Полиция угостила недовольных волшебным газом. 

Особенно жаркие протесты против ущемления прав на свободный отдых и передвижение прошли в Париже и Марселе. Требование о санитарных пропусках вступит в силу в августе. Без них не пустят в торговые центры, самолеты, междугородние поезда. 


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Во Франции вспыхнули и массовые протесты против планов по введению в ресторанах и поездах санитарных пропусков о вакцинации или отрицательном тесте. Полиция...
 
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