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Во Франции вспыхнули массовые протесты против введения новых ограничительных мер
14.07.2021 22:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Во Франции вспыхнули и массовые протесты против планов по введению в ресторанах и поездах санитарных пропусков о вакцинации или отрицательном тесте. Полиция угостила недовольных волшебным газом.
Особенно жаркие протесты против ущемления прав на свободный отдых и передвижение прошли в Париже и Марселе. Требование о санитарных пропусках вступит в силу в августе. Без них не пустят в торговые центры, самолеты, междугородние поезда.
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Во Франции вспыхнули и массовые протесты против планов по введению в ресторанах и поездах санитарных пропусков о вакцинации или отрицательном тесте. Полиция...
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