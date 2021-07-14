Во Франции вспыхнули массовые протесты против введения новых ограничительных мер

Источник материала: БT

Во Франции вспыхнули и массовые протесты против планов по введению в ресторанах и поездах санитарных пропусков о вакцинации или отрицательном тесте. Полиция угостила недовольных волшебным газом.

Особенно жаркие протесты против ущемления прав на свободный отдых и передвижение прошли в Париже и Марселе. Требование о санитарных пропусках вступит в силу в августе. Без них не пустят в торговые центры, самолеты, междугородние поезда.





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