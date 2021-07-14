|
Распоряжение об обязательной вакцинации всерьез напугало французов
14.07.2021 22:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Распоряжение об обязательной вакцинации всерьез напугало французов.
Люди ринулись искать фальшивые вакцины, справки, пропуска и ПЦР-тесты. Число запросов на тему поддельных медицинских документов на интернет-площадках подскочило в разы. За фальшивый QR-код предлагают до 300 евро. Между тем за производство или использование поддельных документов гражданину Франции грозит три года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распоряжение об обязательной вакцинации всерьез напугало французов. Люди ринулись искать фальшивые вакцины, справки, пропуска и ПЦР-тесты. Число запросов на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)