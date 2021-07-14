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Распоряжение об обязательной вакцинации всерьез напугало французов

14.07.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Распоряжение об обязательной вакцинации всерьез напугало французов.

Люди ринулись искать фальшивые вакцины, справки, пропуска и ПЦР-тесты. Число запросов на тему поддельных медицинских документов на интернет-площадках подскочило в разы. За фальшивый QR-код предлагают до 300 евро. Между тем за производство или использование поддельных документов гражданину Франции грозит три года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.


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Распоряжение об обязательной вакцинации всерьез напугало французов. Люди ринулись искать фальшивые вакцины, справки, пропуска и ПЦР-тесты. Число запросов на...
 
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