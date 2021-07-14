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Литовская стена как способ заработать

14.07.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Литва наивна и беспардонна в своем стремлении покормиться за чужой счет. Проект возведения защитного барьера на границе с Беларусью - откровенный способ перехватить кругленькую сумму у Евросоюза. К такому очевидному выводу склоняется белорусский журналист Юрий Уваров.

Коррупционный пример заразителен

За примерами далеко ходить не надо. В позапрошлом году Киев получил от ЕС и США 143 миллиона долларов помощи на оборону. Деньги благополучно осели в карманах власть имущих. Гигантскую сумму выделила американская администрация на возведение стены на границе с Мексикой. Сооружение не достроено, а миллиарды разворованы. Теперь Литва долго думала и придумала миграционный вызов - хотим 40 миллионов евро. Брюссель уже ответил нет.


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Литва наивна и беспардонна в своем стремлении покормиться за чужой счет. Проект возведения защитного барьера на границе с Беларусью - откровенный способ...
 
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