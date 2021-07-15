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Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97
15.07.2021 08:47 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении жилого дома в американском городе Серфсайд в штате Флорида увеличилось до 97. Об этом рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в Twitter, сообщает ТАСС.
Как она отметила, "подтверждена смерть 97 человек". Во вторник сообщалось, что число жертв достигло 95. Тогда неизвестной оставалась судьба 14 человек.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.-0-
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Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили.
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