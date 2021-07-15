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В Греции протесты против обязательной вакцинации - COVID-стратегией властей недовольны
15.07.2021 10:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
COVID-стратегией властей страны недовольны и в Греции.
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COVID-стратегией властей страны недовольны и в Греции. Около 5 тысяч человек вышли на митинг в Афинах. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако...
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