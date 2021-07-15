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В Греции протесты против обязательной вакцинации - COVID-стратегией властей недовольны

15.07.2021 10:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

COVID-стратегией властей страны недовольны и в Греции.


  Около 5 тысяч человек вышли на митинг в Афинах.


Полиция в происходящее не вмешивалась, однако вооружилась щитами и противогазами в готовности в любой момент применить спецсредства против митингующих. Акции протеста прошли также в северном греческом городе Салоники и в ряде других населенных пунктов. Большинство пикетчиков были без масок - притом, что в последние недели в Греции наблюдается всплеск заражения инфекцией. Власти видят причину в переполненных развлекательных заведениях. Согласно новым ограничениям, закрытые помещения для общественного питания и отдыха доступны будут только для полностью вакцинированных. Хотя бы одну дозу вакцины получили на сегодня чуть более 50 % населения страны.


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COVID-стратегией властей страны недовольны и в Греции.   Около 5 тысяч человек вышли на митинг в Афинах. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако...
 
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