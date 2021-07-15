Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении европейского права

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Евросоюза в Люксембурге указал Польше на несоответствие положений судебной реформы в стране европейскому праву, сообщают РИА Новости.

"Польша не выполнила свои обязательства, вытекающие из права ЕС", - говорится в опубликованном постановлении суда. Если Польша не устранит нарушения, она может быть оштрафована Евросоюзом.

Европейская комиссия ранее запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе, который, по мнению ЕС, угрожает независимости польских судей. Еврокомиссия, в частности, усмотрела нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. При этом дисциплинарная палата не является независимым судебным органом. По мнению Еврокомиссии, для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повлиять на их независимость, что нарушает положения Договора о Европейском союзе.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также ссылался на неправомерные, по его мнению, действия польских властей в отношении прокуроров, которые выразили свое несогласие с реформой прокуратуры. Он указал, что 19 января не согласные с реформой прокуроры были направлены на новые места работы, причем в районы, удаленные от прежнего места работы, где они зачастую находились с семьями.

Еврокомиссар также отметил, что генпрокурор является министром юстиции по совместительству, что создает угрозу политизации уголовных процессов.

Решение суда Европейского союза прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС. По его словам, польские власти считают, что Конституция республики имеет высшую силу над правом Европейского союза. "Я считаю, что высшим правовым актом является Конституция Республики Польша. А суд Европейского союза разрешает споры в той области, которая является компетенцией Евросоюза", - констатировал он.-0-