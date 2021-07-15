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Наводнения в Германии: десятки погибших и пропавших без вести
15.07.2021 16:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Стремительно растет число жертв наводнений в Германии. Уже 20 человек погибли, более 70 пропали без вести. Местные жители сравнивают разруху, оставшуюся после потопов, с бомбежками Второй мировой. Бушующие потоки сносили автомобили и целые дома, разрушая дороги и мосты. Большое количество зданий находится под угрозой обрушения. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений также около 135 тысяч домов остались без электричества. Тысячи людей были эвакуированы. Спасатели работают круглосуточно, с крыш затопленных домов жителей снимают вертолетами.
В Бельгии проводят эвакуацию из-за наводнений
Это уже кадры из соседней Бельгии. Здесь наводнения и разлив рек. Власти проводят экстренную эвакуацию. Из-за непогоды погибли минимум два человека, еще несколько считаются пропавшими без вести. На юге страны остановлено железнодорожное сообщение.
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Стремительно растет число жертв наводнений в Германии. Уже 20 человек погибли, более 70 пропали без вести. Местные жители сравнивают разруху, оставшуюся после...
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