Наводнения в Германии: десятки погибших и пропавших без вести

Источник материала: БT

Стремительно растет число жертв наводнений в Германии. Уже 20 человек погибли, более 70 пропали без вести. Местные жители сравнивают разруху, оставшуюся после потопов, с бомбежками Второй мировой. Бушующие потоки сносили автомобили и целые дома, разрушая дороги и мосты. Большое количество зданий находится под угрозой обрушения. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений также около 135 тысяч домов остались без электричества. Тысячи людей были эвакуированы. Спасатели работают круглосуточно, с крыш затопленных домов жителей снимают вертолетами.

В Бельгии проводят эвакуацию из-за наводнений

Это уже кадры из соседней Бельгии. Здесь наводнения и разлив рек. Власти проводят экстренную эвакуацию. Из-за непогоды погибли минимум два человека, еще несколько считаются пропавшими без вести. На юге страны остановлено железнодорожное сообщение.





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