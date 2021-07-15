А. Аваков покинул пост главы МВД Украины

Источник материала: БT

Внимание мировых СМИ приковано и к Украине. Накануне в стране разгоняли пенсионеров слезоточивым газом, а сегодня стало известно об отставке главы МВД страны Арсена Авакова. При этом Верховная рада практически единодушно поддержала решение. Самое интересное, что Аваков подал в отставку сразу после встречи с новым послом США в Украине Джорджем Кентом. Эксперты считают, что именно он от лица Вашингтона потребовал ухода Авакова. Вот такая она, подконтрольная страна. Об этом рассуждают и обычные граждане (видео).





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