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А. Аваков покинул пост главы МВД Украины
15.07.2021 16:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Внимание мировых СМИ приковано и к Украине. Накануне в стране разгоняли пенсионеров слезоточивым газом, а сегодня стало известно об отставке главы МВД страны Арсена Авакова. При этом Верховная рада практически единодушно поддержала решение. Самое интересное, что Аваков подал в отставку сразу после встречи с новым послом США в Украине Джорджем Кентом. Эксперты считают, что именно он от лица Вашингтона потребовал ухода Авакова. Вот такая она, подконтрольная страна. Об этом рассуждают и обычные граждане (видео).
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Внимание мировых СМИ приковано и к Украине. Накануне в стране разгоняли пенсионеров слезоточивым газом, а сегодня стало известно об отставке главы МВД страны...
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