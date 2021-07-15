ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Аваков покинул пост главы МВД Украины

15.07.2021 16:43 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Внимание мировых СМИ приковано и к Украине. Накануне в стране разгоняли пенсионеров слезоточивым газом, а сегодня стало известно об отставке главы МВД страны Арсена Авакова. При этом Верховная рада практически единодушно поддержала решение. Самое интересное, что Аваков подал в отставку сразу после встречи с новым послом США в Украине Джорджем Кентом. Эксперты считают, что именно он от лица Вашингтона потребовал ухода Авакова. Вот такая она, подконтрольная страна. Об этом рассуждают и обычные граждане (видео).


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание мировых СМИ приковано и к Украине. Накануне в стране разгоняли пенсионеров слезоточивым газом, а сегодня стало известно об отставке главы МВД страны...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти ЮАР из-за беспорядков впервые за десятилетия планирует призвать резервистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by