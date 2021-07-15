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В ЮАР в беспорядках погибли 117 человек

15.07.2021 20:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспорядки в ЮАР, которые начались 9 июля в провинции Квазулу-Наталь, а затем распространились на соседнюю провинцию Гаутенг, привели к гибели 117 человек. Об этом заявила министр развития малого бизнеса ЮАР Кумбудзо Нтшавени, сообщает ТАСС.

"В Квазулу-Наталь погиб 91 человек, арестованы за участие в беспорядках 1478. В Гаутенге погибли 26 человек", - сказала Кумбудзо Нтшавени на брифинге, который транслировался на правительственном портале.

Она отметила, что сейчас ситуация в столичной провинции Гаутенг в целом спокойная. "За текущий день зарегистрировано лишь шесть инцидентов, связанных с актами насилия", - подчеркнула министр. Между тем, по ее словам, в Квазулу-Наталь сохраняется неустойчивое положение. За нынешний день зафиксировано 39 инцидентов, арестованы 392 человека.

В свою очередь заместитель министра государственной безопасности ЮАР Зизи Кодва заявил, что правительству удалось поставить ситуацию под контроль в обеих провинциях. "Мы будем продолжать пресекать любые попытки дестабилизировать государство и подорвать его безопасность", - указал один из руководителей южноафриканских спецслужб.

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства Джейкоба Зумы начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны сохраняется спокойствие.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас ситуация в столичной провинции Гаутенг в целом спокойная.
 
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