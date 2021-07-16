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Мельбурн начал экстренную изоляцию после еще двух вспышек заражения Covid-19

16.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийский штат Виктория, где находится его второй по величине город, Мельбурн, начал экстренную изоляцию после еще двух вспышек заражения вирусом. Об этом информирует BBC.

В результате последней вспышки общее количество случаев заражения вирусом достигло 18. Это пятая изоляция для Виктории с начала пандемии, которая продлится до вторника.

В Мельбурне в основном удалось избежать новых случаев заражения, несмотря на вспышку в соседнем Новом Южном Уэльсе, где находится крупнейший город Австралии Сидней.

Но ранее на этой неделе группа грузчиков мебели из Сиднея отправилась в Мельбурн, что привело к увеличению числа случаев.

"У вас есть только один шанс сделать упор и действовать быстро. Если вы будете ждать, если вы будете колебаться, если вы сомневаетесь, то вы всегда будете оглядываться назад, желая, чтобы вы сделали больше раньше", - сказал премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате последней вспышки общее количество случаев заражения вирусом достигло 18. Это пятая изоляция для Виктории с начала пандемии, которая продлится до...
 
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