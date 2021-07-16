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Европейская комиссия обвиняет Польшу в нарушении европейского права
16.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Все напряженнее становятся отношения Евросоюза и Варшавы. Накануне суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В ЕС полагают, что ее независимость не гарантирована, а значит под угрозой независимость самих судей.
Однако Польский конституционный суд проигнорировал это решение, вызвав резкую реакцию Брюсселя. Европейская комиссия напомнила, что право Европейского союза имеет приоритет над национальным и заявила о готовности использовать все имеющиеся полномочия, чтобы гарантировать единообразное применение права ЕС. Также в Брюсселе заявили, что произошедшее подтверждает опасения относительно ситуации с верховенством права в Польше.
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Все напряженнее становятся отношения Евросоюза и Варшавы. Накануне суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши....
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