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Авиация тушит пожар в Греции
16.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Тем временем в Греции полыхают пожары на острове Самос. На популярном курорте пришлось эвакуировать сразу несколько населенных пунктов. На борьбу с огнем направлена авиация - 3 самолета и 3 вертолета. Тушение замедляет сухая погода и высокие температуры.
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Тем временем в Греции полыхают пожары на острове Самос. На популярном курорте пришлось эвакуировать сразу несколько населенных пунктов. На борьбу с огнем...
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