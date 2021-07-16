В России пропавший с радаров в Томской области самолет Ан-28 совершил экстренную посадку в тайге

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Пропавший с радаров в Томской области самолет Ан-28 совершил экстренную посадку в Бачкарском районе. Причиной поломки мог послужить отказ двигателя. Действия пилотов уберегли пассажиров от гибели.



Жесткое приземление на открытой местности посреди тайги спасло жизни 19 человек, которые находились на борту.





По предварительным данным, тяжелых травм пассажиры не получили, один из пилотов сломал ногу. С места происшествия людей эвакуируют на вертолетах МЧС. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.