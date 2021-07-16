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В России пропавший с радаров в Томской области самолет Ан-28 совершил экстренную посадку в тайге
16.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Пропавший с радаров в Томской области самолет Ан-28 совершил экстренную посадку в Бачкарском районе. Причиной поломки мог послужить отказ двигателя. Действия пилотов уберегли пассажиров от гибели.
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Пропавший с радаров в Томской области самолет Ан-28 совершил экстренную посадку в Бачкарском районе. Причиной поломки мог послужить отказ двигателя. Действия...
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