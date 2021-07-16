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Военные учения "Быстрый меч" стартовали на литовской границе с Беларусью

16.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередные военные учения  стартовали на литовской границе с Беларусью.

Маневры в рамках программы "Быстрый меч" пройдут с 16 по 29 июля  при участии немецкой танковой бригады
Сценарий учений  создан для отработки  противодействия  гибридным угрозам  и реализации операций  коллективной обороны  высокой интенсивности. Это первые штабные учения НАТО  на территории союзника, в которых принимает участие Германия. Литва же  играет роль принимающей стороны,  обеспечивает логистику,  тыловое обеспечение,  процедуры закупок, транспортировку и питание.


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Очередные военные учения  стартовали на литовской границе с Беларусью. Маневры в рамках программы "Быстрый меч" пройдут с 16 по 29 июля  при участии немецкой...
 
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