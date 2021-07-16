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Очередные военные учения стартовали на литовской границе с Беларусью.



Маневры в рамках программы "Быстрый меч" пройдут с 16 по 29 июля при участии немецкой танковой бригады

Сценарий учений создан для отработки противодействия гибридным угрозам и реализации операций коллективной обороны высокой интенсивности. Это первые штабные учения НАТО на территории союзника, в которых принимает участие Германия. Литва же играет роль принимающей стороны, обеспечивает логистику, тыловое обеспечение, процедуры закупок, транспортировку и питание.

