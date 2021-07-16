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Разрушительные наводнения в Германии - в регионе объявлен режим военной катастрофы

16.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Число жертв разрушительных наводнений в Германии  уже превысило 100 человек.


В списках пропавших без вести около 1 300.


Целые города ушли под воду,  разрушены или повреждены сотни домов,  мосты,  затоплены дороги,  остановлено транспортное сообщение. К некоторым населенным пунктам  до сих пор невозможно подъехать. В отдельных районах  ливни идут до сих пор и, как прогнозируют синоптики,  не прекратятся до воскресенья. В регионе объявлен режим военной катастрофы. К восстановительным работам  подключили военных.  Наблюдаются отключения электроэнергии  и перебои с питьевой водой. Отмечены случаи мародерства. 


Разрушивший Германию циклон затронул и Бельгию. Жертвами стихии стали 11 человек.  За сутки выпала месячная норма осадков, есть разрушения. К поисково-спасательным операциям  подключили военных.

В Нидерландах из-за повышения уровня воды  в реке Маас  власти объявили эвакуацию около 15 тысяч человек.  

Наводнение также затронуло  Люксембург и Швейцарию. 





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Число жертв разрушительных наводнений в Германии  уже превысило 100 человек. В списках пропавших без вести около 1 300. Целые города ушли под воду, ...
 
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