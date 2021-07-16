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Разрушительные наводнения в Германии - в регионе объявлен режим военной катастрофы
16.07.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Число жертв разрушительных наводнений в Германии уже превысило 100 человек.
Разрушивший Германию циклон затронул и Бельгию. Жертвами стихии стали 11 человек. За сутки выпала месячная норма осадков, есть разрушения. К поисково-спасательным операциям подключили военных.
В Нидерландах из-за повышения уровня воды в реке Маас власти объявили эвакуацию около 15 тысяч человек.
Наводнение также затронуло Люксембург и Швейцарию.
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Число жертв разрушительных наводнений в Германии уже превысило 100 человек. В списках пропавших без вести около 1 300. Целые города ушли под воду, ...
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