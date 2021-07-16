Число жертв наводнений на западе Германии возросло до 106

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Число жертв наводнений на западе Германии, по последним данным, увеличилось до 106. Об этом сообщает RT со ссылкой на Die Welt.

Как уточняется, в районе Арвайлер пострадали порядка 360 человек. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести. Председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что наводнения затронули более 20 городов и районов на западе Германии.-0-