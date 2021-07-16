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Число жертв наводнений на западе Германии возросло до 106
17.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Число жертв наводнений на западе Германии, по последним данным, увеличилось до 106. Об этом сообщает
Как уточняется, в районе Арвайлер пострадали порядка 360 человек. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести. Председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что наводнения затронули более 20 городов и районов на западе Германии.-0-
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В районе Арвайлер пострадали порядка 360 человек. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести.
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