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Число жертв наводнений на западе Германии возросло до 106

17.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Число жертв наводнений на западе Германии, по последним данным, увеличилось до 106. Об этом сообщает RTсо ссылкой на Die Welt.

Как уточняется, в районе Арвайлер пострадали порядка 360 человек. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести. Председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что наводнения затронули более 20 городов и районов на западе Германии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В районе Арвайлер пострадали порядка 360 человек. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести.
 
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