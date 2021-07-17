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В Германии после наводнения около 1300 человек остаются пропавшими без вести
17.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Германия преодолевает последствия потопа века - на западе страны действует режим военной катастрофы. Официально подтверждена гибель 133 человек, около 1300 остаются пропавшими без вести. В федеральной земле Северный Рейн Вестфалия прорвало дамбу. Эвакуируют около 700 человек.
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Германия преодолевает последствия потопа века - на западе страны действует режим военной катастрофы. Официально подтверждена гибель 133 человек, около 1300 остаются...
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