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В Германии после наводнения около 1300 человек остаются пропавшими без вести

17.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Германия преодолевает последствия потопа века - на западе страны действует режим военной катастрофы. Официально подтверждена гибель 133 человек, около 1300  остаются пропавшими без вести. В федеральной земле Северный Рейн Вестфалия прорвало дамбу. Эвакуируют около 700 человек.

Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений - в стране от высокой воды погибло 23 человека. Еще 20 пропали без вести. Свыше 40 тысяч домов остались без электричества. 

Аномальные ливни прошли и в Нидерландах - в городе Маастрихт, улицы которого превратились в реки, эвакуировали тысячи жителей. Наводнение также затронуло Швейцарию.

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Германия преодолевает последствия потопа века - на западе страны действует режим военной катастрофы. Официально подтверждена гибель 133 человек, около 1300  остаются...
 
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