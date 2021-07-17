В Германии после наводнения около 1300 человек остаются пропавшими без вести

Источник материала: БT

Германия преодолевает последствия потопа века - на западе страны действует режим военной катастрофы. Официально подтверждена гибель 133 человек, около 1300 остаются пропавшими без вести. В федеральной земле Северный Рейн Вестфалия прорвало дамбу. Эвакуируют около 700 человек.



Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений - в стране от высокой воды погибло 23 человека. Еще 20 пропали без вести. Свыше 40 тысяч домов остались без электричества.



Аномальные ливни прошли и в Нидерландах - в городе Маастрихт, улицы которого превратились в реки, эвакуировали тысячи жителей. Наводнение также затронуло Швейцарию.



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