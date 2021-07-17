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В Украине продолжается забастовка шахтеров
17.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Работники урановых шахт уже несколько дней перекрывают трассы в Кировоградской области Украины в знак протеста из-за невыплаты им долгов по зарплате. Также шахтеры госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" требуют от властей и администрации найти пути вывода организации из кризиса и обеспечить ее стабильную работу.
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Работники урановых шахт уже несколько дней перекрывают трассы в Кировоградской области Украины в знак протеста из-за невыплаты им долгов по зарплате. Также...
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