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Один человек погиб, девять ранены при взрывах в Афганистане
17.07.2021 15:33 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один мирный житель погиб, еще девять пострадали от взрывов в афганском городе Айбак, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя МВД страны.
По имеющимся данным, сегодня днем взорвались две мины. Полиция начала расследование инцидента. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-
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По имеющимся данным, сегодня днем взорвались две мины. Полиция начала расследование инцидента. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за...
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