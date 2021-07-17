Львица напала на подростка в Краснодарском крае

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Львица напала на 13-летнего ребенка на базе отдыха в Успенском районе в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МВД.

По данным правоохранителей, подросток хотел сфотографировать зверя и получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение одной из больниц Армавира. Угрозы жизни и здоровью подростка нет. Также сообщается, что дикие животные на базе отдыха содержатся в клетках.

Сейчас проводится процессуальная проверка, будет дана правовая оценка произошедшему.-0-