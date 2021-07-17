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В Портленде при стрельбе ранены восемь человек
17.07.2021 19:57 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек пострадали в субботу в результате стрельбы в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщает ТАСС.
"Восемь человек проходят лечение в связи с ранениями, полученными в результате стрельбы в центре Портленда, - говорится в заявлении на сайте полиции. - Все пострадавшие доставлены в больницу. Один человек получил опасные для жизни травмы".
По информации правоохранительного органа, преступник успел скрыться до прибытия полиции. Место происшествия на данный момент закрыто, идет расследование инцидента.-0-
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По информации правоохранительного органа, преступник успел скрыться до прибытия полиции. Место происшествия на данный момент закрыто, идет расследование...
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