|
Гидроэлектростанции на западе ФРГ вышли из строя в результате наводнения
17.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Ведутся работы по откачке воды и очистке.
В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения на западе страны. В ходе поездки глава правительства ФРГ будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведутся работы по откачке воды и очистке. В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)