Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гидроэлектростанции на западе ФРГ вышли из строя в результате наводнения Ведутся работы по откачке воды и очистке. В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше...

Ведутся работы по откачке воды и очистке.В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения на западе страны. В ходе поездки глава правительства ФРГ будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите