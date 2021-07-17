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В Калифорнии при стрельбе погибли два человека
17.07.2021 23:33 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто. Такая информация размещена на сайте
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу. На месте происшествия было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.
"Была констатирована смерть двух человек, предположительно, взрослых мужчин. Еще четверо пострадавших с ранениями, не представляющими угрозы для жизни, получили медицинскую помощь в местных больницах", - говорится в заявлении, размещенном на странице местной полиции в социальной сети
Мотивы стрельбы неизвестны. Однако полиция предполагает, что могла иметь место стычка между двумя группами, которая и привела к стрельбе. На текущий момент у правоохранителей нет информации о подозреваемых.-0-
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Мотивы стрельбы неизвестны. Однако полиция предполагает, что могла иметь место стычка между двумя группами, которая и привела к стрельбе.
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