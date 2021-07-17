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Иран из-за засухи столкнулся с острой нехваткой воды

18.07.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Запад Ирана изнывает от засухи. Острая нехватка воды в более  чем 300 городах, 100 из них попали в красную зону. Который день люди выходят на ночные акции протеста с требованием обеспечить им доступ к воде. Они жгут шины, перекрывают дороги. Не редкостью стали потасовки с полицией - в ход идет слезоточивый газ. А накануне одна из таких акций закончилась стрельбой, погиб 30-летний мужчина. Иран переживает аномально жаркое даже для этого региона лето. Днем воздух прогревается до 50 градусов по Цельсию. Асфальт и пластик на солнце нагреваются до 70 градусов.


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Запад Ирана изнывает от засухи. Острая нехватка воды в более  чем 300 городах, 100 из них попали в красную зону. Который день люди выходят на ночные акции протеста с...
 
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