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Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 156

18.07.2021 11:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. Об этом говорится в опубликованном сообщении полиции в Кобленце, сообщает ТАСС.

Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 110. "Есть опасения, что погибших будет больше", - отметили в полиции. Вместе с тем в правоохранительных органах подчеркнули, что известно в общей сложности о 670 пострадавших. Не исключается, что это число также возрастет.

В Северном Рейне-Вестфалии погибли по меньшей мере 45 человек. Как минимум один человек стал жертвой стихии в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария).

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, вечером 17 июля управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. Напряженная ситуация складывается также на востоке другой германской земли - Саксонии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 110. "Есть опасения, что погибших будет больше", - отметили в полиции.
 
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