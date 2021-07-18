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Стрельба во время бейсбольного матча в США: есть жертвы
18.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В США объемы продаж стрелкового оружия бьют все рекорды, а редкое массовое мероприятие обходится без стрельбы. Национальные игры по бейсболу в Вашингтоне омрачены трагическими событиями. Десятки машин скорой помощи и полицейский вертолет на месте - неизвестные открыли огонь на поражение во время матча на стадионе. Болельщики в панике стали покидать свои места.
Погибли по меньшей мере два человека. Еще двое госпитализированы с тяжелыми ранениями. Игра между "Сан-Диего Падрес" и "Вашингтоном" была приостановлена. Личности преступников пока не установлены.
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В США объемы продаж стрелкового оружия бьют все рекорды, а редкое массовое мероприятие обходится без стрельбы. Национальные игры по бейсболу в Вашингтоне омрачены...
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