Стрельба во время бейсбольного матча в США: есть жертвы

Источник материала: БT

В США объемы продаж стрелкового оружия бьют все рекорды, а редкое массовое мероприятие обходится без стрельбы. Национальные игры по бейсболу в Вашингтоне омрачены трагическими событиями. Десятки машин скорой помощи и полицейский вертолет на месте - неизвестные открыли огонь на поражение во время матча на стадионе. Болельщики в панике стали покидать свои места.Погибли по меньшей мере два человека. Еще двое госпитализированы с тяжелыми ранениями. Игра между "Сан-Диего Падрес" и "Вашингтоном" была приостановлена. Личности преступников пока не установлены.