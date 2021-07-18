В Сети появляются кадры из Лос-Анджелеса - полицейские стреляют по протестующим в упор

Источник материала: БT

В Сети появляются "демократические" кадры из американского Лос-Анджелеса. Полицейские в упор стреляют по протестующим резиновыми пулями. Прямо эталон западных ценностей.

Беспорядки в городе устроили активисты "Антифа" и защитники прав ЛГБТ. Волнения вспыхнули на фоне скандала с трансгендером. Напомним, клиент SPA-салона обнажился при маленькой девочке. Работник комплекса заявил, что трансгендер по закону может посещать парилку для женщин. Ролик возмутил и тех, кто защищает права трансгендеров, и тех, кто против них. Когда митинги переросли в стычки между протестующими, в дело вмешалась полиция. Были арестованы несколько десятков человек.









