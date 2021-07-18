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В Сети появляются кадры из Лос-Анджелеса - полицейские стреляют по протестующим в упор
18.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Сети появляются "демократические" кадры из американского Лос-Анджелеса. Полицейские в упор стреляют по протестующим резиновыми пулями. Прямо эталон западных ценностей.
Беспорядки в городе устроили активисты "Антифа" и защитники прав ЛГБТ. Волнения вспыхнули на фоне скандала с трансгендером. Напомним, клиент SPA-салона обнажился при маленькой девочке. Работник комплекса заявил, что трансгендер по закону может посещать парилку для женщин. Ролик возмутил и тех, кто защищает права трансгендеров, и тех, кто против них. Когда митинги переросли в стычки между протестующими, в дело вмешалась полиция. Были арестованы несколько десятков человек.
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В Сети появляются "демократические" кадры из американского Лос-Анджелеса. Полицейские в упор стреляют по протестующим резиновыми пулями. Прямо эталон западных...
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