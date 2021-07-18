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В Малайзии полиция раздавила катком изъятое оборудование для добычи криптовалюты
18.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Малайзии полиция устроила "карательную акцию". Правоохранители раздавили катком изъятое оборудование для добычи криптовалюты. Под прессом оказались 1069 биткоин-майнеров. Их хозяева занимались нелегальным майнингом.
Показательное наказание устроила полиция города Мири.
Стоимость уничтоженной техники оценили в $ 1 млн 300 тыс
Владельцы конфискованной техники оштрафованы на сумму до $ 2 тыс. каждый и приговорены к тюремному заключению сроком до 8 месяцев. Изъяли у преступников и криптовалюту на $ 408 млн.
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В Малайзии полиция устроила "карательную акцию". Правоохранители раздавили катком изъятое оборудование для добычи криптовалюты. Под прессом оказались 1069...
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