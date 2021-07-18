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В Малайзии полиция раздавила катком изъятое оборудование для добычи криптовалюты

18.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Малайзии полиция устроила "карательную акцию". Правоохранители раздавили катком изъятое оборудование для добычи криптовалюты. Под прессом оказались 1069 биткоин-майнеров. Их хозяева занимались нелегальным майнингом.


Показательное наказание устроила полиция города Мири.

Стоимость уничтоженной техники оценили в $ 1 млн 300 тыс
Владельцы конфискованной техники оштрафованы на сумму до $ 2 тыс. каждый и приговорены к тюремному заключению сроком до 8 месяцев. Изъяли у преступников и криптовалюту на $ 408 млн. 



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Теги: Курсы валют
 
 
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В Малайзии полиция устроила "карательную акцию". Правоохранители раздавили катком изъятое оборудование для добычи криптовалюты. Под прессом оказались 1069...
 
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