ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране

18.07.2021 18:55 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано на юге Ирана в воскресенье. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 103 км к северу от города Бушир, в котором проживают около 165 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпицентр располагался на расстоянии 103 км к северу от города Бушир, в котором проживают около 165 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку до конца 2022 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by