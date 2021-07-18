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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране
18.07.2021 18:55 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано на юге Ирана в воскресенье. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 103 км к северу от города Бушир, в котором проживают около 165 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.-0-
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Эпицентр располагался на расстоянии 103 км к северу от города Бушир, в котором проживают около 165 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.
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