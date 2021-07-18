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Беларусь закрывает посольство в Эквадоре и отделение в Хабаровске

18.07.2021 19:25 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь закрывает посольство в Эквадоре и отделение посольства в Хабаровске (Россия). Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси №403 от 15 июля 2021 года, которое 17 июля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Вместе с тем, как следует из текста документа, будет открыто отделение посольства Беларуси в Российской Федерации во Владивостоке.

Посольство в Эквадоре закроется до 1 октября 2021 года. Закроют отделение в Хабаровске и откроют во Владивостоке до 1 сентября этого года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство в Эквадоре закроется до 1 октября 2021 года. Закроют отделение в Хабаровске и откроют во Владивостоке до 1 сентября этого года.
 
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