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В ОАЭ и Саудовской Аравии тоже наводнения: там научились специально вызывать дожди
18.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Ливни, сильный ветер с песком и пылью при температуре +50°C - аномальные дожди идут в разных районах Эмиратов с середины недели. Причина разгула стихии - испытанная в четверг система вызова дождей, сообщает эмиратский портал прогноза погоды "Марказ аль-Асифа".
Академия SANAD в Дубае и ученые британского Университета Рединга запустили в небо дроны, которые простимулировали появление осадков с помощью электрических разрядов в облаках.
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Ливни, сильный ветер с песком и пылью при температуре +50°C - аномальные дожди идут в разных районах Эмиратов с середины недели. Причина разгула стихии - испытанная в...
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