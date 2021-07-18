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В Амурской области произошло столкновение грузовых поездов, 4 человека погибли
18.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Число погибших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до 4, еще 3 человека пострадали.
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Число погибших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до 4, еще 3 человека пострадали. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть...
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