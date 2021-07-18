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Торнадо из комаров накрыл камчатский поселок
18.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Жители Усть-Камчатска сняли, как рой насекомых образует смерч, а потом распадается.
По словам энтомолога Людмилы Лобковой, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок во время брачного периода, и такое явление происходит ежегодно.
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Жители Усть-Камчатска сняли, как рой насекомых образует смерч, а потом распадается. По словам энтомолога Людмилы Лобковой, это комары-самцы, которые не охотятся...
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