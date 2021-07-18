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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Торнадо из комаров накрыл камчатский поселок Жители Усть-Камчатска сняли, как рой насекомых образует смерч, а потом распадается. По словам энтомолога Людмилы Лобковой, это комары-самцы, которые не охотятся...

Жители Усть-Камчатска сняли, как рой насекомых образует смерч, а потом распадается.По словам энтомолога Людмилы Лобковой, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок во время брачного периода, и такое явление происходит ежегодно.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите