Разлив нефти в Германии из-за разрушительного наводнения

Источник материала: БT

Проливные дожди и наводнение на западе Германии привели к повреждению железнодорожных путей общей протяженностью более 600 км. Разрушительное наводнение на территории Германии также привело к разливу нефти в районе города Хюккесваген.

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр.

Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда







Читайте также:







