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Разлив нефти в Германии из-за разрушительного наводнения
18.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Проливные дожди и наводнение на западе Германии привели к повреждению железнодорожных путей общей протяженностью более 600 км. Разрушительное наводнение на территории Германии также привело к разливу нефти в районе города Хюккесваген.
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр.
Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека.
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Проливные дожди и наводнение на западе Германии привели к повреждению железнодорожных путей общей протяженностью более 600 км. Разрушительное наводнение на...
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