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Крупнейший в мире астрономический музей открылся в Шанхае
18.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Выставочные залы, планетарий, обсерватория - все это на площади в 58 тыс. кв. м. Там же разместился солнечный телескоп высотой 24 м.
Необычна и архитектура здания - в нем нет ни одного угла или прямой линии.
В музее собрали более 120 коллекций экспонатов, связанных с космосом. Среди них около 70 разнообразных метеоритов.
фото: ТАСС
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Выставочные залы, планетарий, обсерватория - все это на площади в 58 тыс. кв. м. Там же разместился солнечный телескоп высотой 24 м. Необычна и архитектура здания -...
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