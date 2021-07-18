Крупнейший в мире астрономический музей открылся в Шанхае

Источник материала: БT

Выставочные залы, планетарий, обсерватория - все это на площади в 58 тыс. кв. м. Там же разместился солнечный телескоп высотой 24 м.

Необычна и архитектура здания - в нем нет ни одного угла или прямой линии.

В музее собрали более 120 коллекций экспонатов, связанных с космосом. Среди них около 70 разнообразных метеоритов.

фото: ТАСС



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